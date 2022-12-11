Форвард системы «Металлурга» Канцеров о Фонбет Матче Звезд КХЛ: «Воробьев сказал: «Мастера могут играть расслабленно, а ты должен процентов 90 выдать»

Роман Канцеров поделился впечатлениями от Фонбет Матча Звезд КХЛ.

18-летний форвард системы «Металлурга» сделал хет-трик в финале турнира между дивизионами Харламова и Боброва (6:7).

«Рад принимать здесь участие, крутейшая Неделя Звезд Хоккея! Быть здесь – большая честь. Забил три в финале, здорово. К сожалению, команда проиграла, но получил классные эмоции.

Когда попал в дивизион Харламова, обрадовался, когда узнал, что здесь свои – Илья Петрович [Воробьев], , Коля Голдобин. Пообщались с ними, они мне придали уверенности, сказали: «Расслабься, получай удовольствие». Но Илья Петрович сказал: «Мастера могут играть здесь расслабленно, а ты должен процентов 90 выдать».

Неплохо сыграл, решил взять все в свои руки», – сказал, улыбаясь, нападающий дивизиона Харламова и системы .