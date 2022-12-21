«Для СКА и Ротенберга игра будет иметь важное психологическое значение, потому что ЦСКА выбил их из плей-офф в прошлом году». Гимаев-младший о матче КХЛ

поделился ожиданиями от матча между СКА и ЦСКА.

Команды встретятся в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Матч состоится сегодня, 21 декабря. Начало – в 19:30 по московскому времени.

«Зная взаимоотношения двух армейских клубов, можно заключить, что между ними будет принципиальная игра. Многое будет зависеть от того, в каком составе сегодня выйдут московские армейцы. У них достаточно много травмированных, они играют в усеченном составе. У СКА тоже достаточно травмированных, но у них скамейка длиннее.

Но когда матч принципиальный, может быть все что угодно. Для СКА и эта игра также будет иметь важное психологическое значение, потому что ЦСКА выиграл в прошлом году Кубок Гагарина, выбив петербуржцев в плей-офф. СКА дважды обыграл ЦСКА в этом сезоне, плюс игра пройдет в Санкт-Петербурге. Так что у ЦСКА тоже будет реваншистское настроение.

Состав сейчас лучше у СКА, потому что в ЦСКА много травмированных. Также многое будет зависеть от игры вратарей. У ЦСКА вратарская бригада пока что не выглядит как бригада кубковой команды», – сказал комментатор и бывший защитник клубов КХЛ.