Ротенберг, Есмантович, Яковлев и Валиуллин не присутствуют на совещании клубов КХЛ

Руководители четырех топ-клубов пропускают совещания клубов лиги.

(СКА), ( ), ( ) и Марат Валиуллин не присутствуют на мероприятии, об этом сообщил журналист Иван Богун.

Алексей Шевченко добавил, что генеральный менеджер не приехал на встречу руководителей клубов из-за болезни.

Совещание клубов КХЛ проходит 9 декабря в Челябинске в преддверии Матча звезд.

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