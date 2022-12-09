Ротенберг, Есмантович, Яковлев и Валиуллин не присутствуют на совещании клубов КХЛ
Руководители четырех топ-клубов КХЛ пропускают совещания клубов лиги.
Роман Ротенберг (СКА), Игорь Есмантович (ЦСКА), Юрий Яковлев («Локомотив») и Марат Валиуллин не присутствуют на мероприятии, об этом сообщил журналист Иван Богун.
Алексей Шевченко добавил, что генеральный менеджер «Ак Барса» не приехал на встречу руководителей клубов из-за болезни.
Совещание клубов КХЛ проходит 9 декабря в Челябинске в преддверии Матча звезд.
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