Кожевников о президенте «Локомотива» Яковлеве: «Глыба нашего хоккея, 500 побед в КХЛ – крутой рекорд. Только Ротенберг может догнать, упертый парень»

назвал президента Яковлева глыбой нашего хоккея.

– Две недели назад именно в Сочи началась серия поражений «Локомотива» из пяти матчей, с которой он и вернулся в этот южный город. При всем уважении к молодым хозяевам и их очередному рекорду по дебютантам был уверен, что Ярославль победит. Не только из-за реваншистских настроений, но и из-за того, что вчера 65-летний юбилей отмечал президент «Локомотива» .

Так и произошло – давно не видел такого заряженного «Локомотива». Это говорит о правильном отношении к президенту клуба.

– Но в медиа в последние годы Яковлева много критикуют – в том числе за последнюю серию поражений...

– Ваш брат-журналист критиковать любит, убеждался в этом и в свои игровые времена. Но тогда журналистике был интересен прежде всего хоккей, сейчас же – много «желтизны» и фантазий.

А если говорить о Яковлеве, то нужно признать, что это глыба нашего хоккея. Ярославские ветераны рассказали, что в Сочи была 497-я победа их президента и генерального менеджера в КХЛ, через несколько игр он станет первым «пятисотником».

Так что как бы старомодно сегодня не смотрелся Яковлев, пять сотен побед – это его визитная карточка. Его и Ярославля, где огромное внимание уделяется молодежному хоккею. Этому вниманию даже мы в Москве можем позавидовать.

– Как считаете, есть шанс, что кто-то в ближайшие десятилетия Яковлева обгонит?

– Пока Яковлев – российский «Гретцки», рекорд очень крут. Но и здесь «Овечкин» уже в проекте. После успеха в армейском дерби у генменеджера СКА Романа Ротенберга 441 победа в , молодость, как говорится, наступает. И через день в Питере матч СКА как раз с «Локомотивом». Интрига!

– Какой видите эту гонку?

– Парень из Питера очень упертый. Многие в таком возрасте и статусе проявляли бы себя в тусовках, а тут полная концентрация на хоккее. Так что прогнозы для нашего поколения скорее неутешительные – Яковлеву нужно заниматься здоровьем и работать еще лет десять, чтобы держать рекорд.

Но, думаю, только у Ротенберга есть шансы догнать лидера «Локомотива». При всем уважении к Игорю Есмантовичу и , они отстают от главы СКА почти на сто побед. Учитывая возрастную составляющую, такую фору отыграть практически невозможно, – сказал двукратный олимпийский чемпион.