Кожевников о президенте «Локомотива» Яковлеве: «Глыба нашего хоккея, 500 побед в КХЛ – крутой рекорд. Только Ротенберг может догнать, упертый парень»

Теги ЦСКА Локомотив СКА Автомобилист рейтинги Олег Гросс Юрий Яковлев КХЛ рекорды Александр Кожевников Роман Ротенберг Игорь Есмантович Хоккей

Александр Кожевников назвал президента «Локомотива» Яковлева глыбой нашего хоккея. 

– Две недели назад именно в Сочи началась серия поражений «Локомотива» из пяти матчей, с которой он и вернулся в этот южный город. При всем уважении к молодым хозяевам и их очередному рекорду по дебютантам был уверен, что Ярославль победит. Не только из-за реваншистских настроений, но и из-за того, что вчера 65-летний юбилей отмечал президент «Локомотива» Юрий Яковлев.

Так и произошло – давно не видел такого заряженного «Локомотива». Это говорит о правильном отношении к президенту клуба.

– Но в медиа в последние годы Яковлева много критикуют – в том числе за последнюю серию поражений...

– Ваш брат-журналист критиковать любит, убеждался в этом и в свои игровые времена. Но тогда журналистике был интересен прежде всего хоккей, сейчас же – много «желтизны» и фантазий.

 А если говорить о Яковлеве, то нужно признать, что это глыба нашего хоккея. Ярославские ветераны рассказали, что в Сочи была 497-я победа их президента и генерального менеджера в КХЛ, через несколько игр он станет первым «пятисотником». 

Так что как бы старомодно сегодня не смотрелся Яковлев, пять сотен побед – это его визитная карточка. Его и Ярославля, где огромное внимание уделяется молодежному хоккею. Этому вниманию даже мы в Москве можем позавидовать. 

– Как считаете, есть шанс, что кто-то в ближайшие десятилетия Яковлева обгонит?

 – Пока Яковлев – российский «Гретцки», рекорд очень крут. Но и здесь «Овечкин» уже в проекте. После успеха в армейском дерби у генменеджера СКА Романа Ротенберга 441 победа в КХЛ, молодость, как говорится, наступает. И через день в Питере матч СКА как раз с «Локомотивом». Интрига!

– Какой видите эту гонку?

– Парень из Питера очень упертый. Многие в таком возрасте и статусе проявляли бы себя в тусовках, а тут полная концентрация на хоккее. Так что прогнозы для нашего поколения скорее неутешительные – Яковлеву нужно заниматься здоровьем и работать еще лет десять, чтобы держать рекорд.

Но, думаю, только у Ротенберга есть шансы догнать лидера «Локомотива». При всем уважении к Игорю Есмантовичу и Олегу Гроссу, они отстают от главы СКА почти на сто побед. Учитывая возрастную составляющую, такую фору отыграть практически невозможно, – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные