одержал вторую победу над ЦСКА в нынешнем сезоне .

Команда под руководством обыграла московский клуб (6:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Это была вторая встреча команд в этом сезоне – обе остались за питерцами. 3 октября СКА победил ЦСКА в Москве со счетом 3:2 в овертайме.

СКА располагается на первой позиции в таблице Западной конференции, набрав 56 баллов после 34 матчей.

занимает вторую строчку, имея в своем активе 47 очков в 32 играх.