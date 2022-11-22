СКА выиграл оба матча у ЦСКА в сезоне КХЛ

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СКА одержал вторую победу над ЦСКА в нынешнем сезоне КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга обыграла московский клуб (6:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Это была вторая встреча команд в этом сезоне – обе остались за питерцами. 3 октября СКА победил ЦСКА в Москве со счетом 3:2 в овертайме.

СКА располагается на первой позиции в таблице Западной конференции, набрав 56 баллов после 34 матчей.

ЦСКА занимает вторую строчку, имея в своем активе 47 очков в 32 играх.

СКА – ЦСКА 6:2 (4:0, 1:2, 1:0)
Дата проведения
22 ноября, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Воробьев (Гусев, Хайруллин)
2:0 – 3 Гусев (Хайруллин, Воробьев)
3:0 – 8 Бардаков (Ожиганов, Камалов)
4:0 – 14 Жафяров (Ожиганов, Глотов)
5:0 – 24 Жафяров (Яшкин, Ожиганов)
5:1 – 27 Карнаухов (Григоренко, Плотников)
5:2 – 29 Каменев (Мамин)
6:2 – 49 Яшкин ()

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