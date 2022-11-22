СКА выиграл оба матча у ЦСКА в сезоне КХЛ
СКА одержал вторую победу над ЦСКА в нынешнем сезоне КХЛ.
Команда под руководством Романа Ротенберга обыграла московский клуб (6:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Это была вторая встреча команд в этом сезоне – обе остались за питерцами. 3 октября СКА победил ЦСКА в Москве со счетом 3:2 в овертайме.
СКА располагается на первой позиции в таблице Западной конференции, набрав 56 баллов после 34 матчей.
ЦСКА занимает вторую строчку, имея в своем активе 47 очков в 32 играх.
- Дата проведения
- 22 ноября, 19.30, «Ледовый дворец»
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