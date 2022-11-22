Роман Ротенберг: «Матчи СКА и ЦСКА можно сравнить с класико «Барселоны» и «Реала». Такие игры привлекают болельщиков и спонсоров»

сравнил матчи СКА против ЦСКА с футбольным класико «Барселоны» и «Реала».

СКА победил (6:2) в матче Фонбет чемпионата .

– Что значит армейское дерби для вас?

– Если так вспомнить, мы сыграли много классных матчей, и эти игры развивают наших хоккеистов. Они вызывают огромный интерес.

Это можно сравнивать с «Эль-Класико», когда в футболе играют «Барселона» и «Мадрид». Это лучшее, что есть, для того чтобы наш хоккей развивался.

Такие матчи привлекают болельщиков, повышаются рейтинги, привлекаются спонсоры, расширяется целевая аудитория, все больше маленьких детишек ходит на хоккей.

И даже сегодня я смотрел матч Саудовская Аравия – Аргентина. Как видим, в спорте случаются такие результаты за счет энергии, мотивации, командного духа.

Это вдохновляет, и наша команда только строится. Мы будем улучшать нашу игру. Мы можем играть еще лучше, и хватает моментов, которые мне сегодня не понравились. Мы это обязательно отработаем.

Нам бы почаще тренироваться. Но у нас график такой, что мы физически не успеваем это делать. Матчи идут через день. Мы провели очень хорошие сборы. Это дало нам преимущество за счет тренировочного процесса.

И я рад, что у нас в КХЛ идут такие игры от ножа. Такие матчи с огоньком.

И если мы так будем играть, то когда вернемся на международную арену, то обязательно победим любую сборную – и Финляндию, и Швецию, и Канаду. Мы к этому стремимся, – сказал главный тренер СКА.