Ротенберг о ЧМ по хоккею «3 на 3»: «Мы и сами можем организовать такой чемпионат. Будем развивать формат, тренироваться»

высказался касательно проведения чемпионата мира по хоккею «3 на 3».

– Сколько лет нужно Международной федерации хоккея, чтобы созреть до проведения чемпионата мира по хоккею 3×3?

– Думаю, что мы и сами можем организовать такой чемпионат мира. Тем более дело идет к тому, что такой хоккей станет олимпийским видом спорта. Поэтому будем развивать формат, тренироваться. И надеюсь, примем участие в Олимпиаде по хоккею 3×3.

Но есть нюансы. Событие проходит очень быстро, поэтому команда должна быть очень хорошо разогрета после разминки, чтобы она вышла и эти первые семь минут стартового периода провела на очень высоком уровне. Ведь нет времени на раскачку, – сказал первый вице-президент Федерации хоккея России.

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