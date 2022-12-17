Ротенберг о Мичкове в СКА: «У него лучшее в мире голевое чутье. Но нужно физику развивать, работать над игрой в обороне, атаке. Не форсируем события»

считает, что у Матвея Мичкова лучшее в мире голевое чутье.

– Когда мы увидим в составе ? Он согласен с вашими словами, что это может прийти только через конкуренцию.

– Мичков уже забивал в КХЛ, и мы подходим к этому спокойно. Не форсируем события, шаг за шагом. У Мичкова лучшее в мире голевое чутье. Но тут нужно и физику развивать, работать над игрой и в обороне, и в атаке, и в средней зоне. Хоккей состоит из многих деталей, и нужно быть лучшим в каждой из них, чтобы играть в КХЛ.

Тренеры по ОФП и по развитию работают с Мичковым, и за питанием его следим, и за всеми направлениями. Здесь все в руках только самого игрока, который должен заниматься саморазвитием и постоянно работать над собой. Например, не летать в отпуск, даже когда лето, а все равно работать. И тогда Мичков при своем таланте обязательно заиграет на уровне . Мы в этом уверены на 100%, – сказал главный тренер СКА.