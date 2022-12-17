Ротенберг о трансляции турнира «3 на 3»: «Наша картинка ничем не уступает НХЛ»

сообщил, что размер площадки на турнирах «3 на 3» может быть уменьшен.

«Я смотрел вчерашние матчи и оценил качество трансляции, картинки. Очень важно, чтобы это качество было высоким. Наша картинка ничем не уступает картинке из . В сравнении с трансляциями из Вашингтона картинка из Москвы должна быть лучше. Мы будем стремиться к этому.

За счет нашего продукта мы намерены выиграть конкуренцию у других видов спорта, есть идеи, как этот формат улучшить.

Это касается и площадки. В моем понимании, нынешний размер площадки слишком большой. Например, вчера Казахстан против России играл, по сути, в четыре вратаря, такую оборону сложно взломать. Возможно, в дальнейшем мы будем использовать площадку размером 20 метров на 40.

При этом я отмечу, что для нас хоккей «3 на 3» – это часть всего российского хоккея. Мы ни в коем случае не разделяем этот формат с классическим, речи о конкуренции не идет. Для хоккеистов это хорошая тренировка», – сказал первый вице-президент Федерации хоккея России.