ИИХФ проведет тестовый турнир по хоккею «3 на 3» на юношеской Олимпиаде-2024

ИИХФ проведет турнир по хоккею «3 на 3» на юношеской Олимпиаде 2024 года.

Соревнование будет носить тестовый характер.

«На данный момент ИИХФ одобрила проведение турнира 3 на 3 только на юношеских Олимпийских играх 2024 года в Южной Корее.

В турнире примут участие команды, занимающие в рейтинге с 11-го по 20-е места.

Соревнования будут тестовыми для этой дисциплины перед дальнейшими турнирами», – сообщил президент международной федерации Люк Тардиф.

Зимняя юношеская Олимпиада пройдет с 19 января по 2 февраля 2024 года в Пхенчхане.

ИИХФ создаст чемпионат мира по хоккею в формате «3 на 3» («Матч ТВ»)