ИИХФ проведет тестовый турнир по хоккею «3 на 3» на юношеской Олимпиаде-2024

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ИИХФ проведет турнир по хоккею «3 на 3» на юношеской Олимпиаде 2024 года.

Соревнование будет носить тестовый характер. 

«На данный момент ИИХФ одобрила проведение турнира 3 на 3 только на юношеских Олимпийских играх 2024 года в Южной Корее.

В турнире примут участие команды, занимающие в рейтинге с 11-го по 20-е места.

Соревнования будут тестовыми для этой дисциплины перед дальнейшими турнирами», – сообщил президент международной федерации Люк Тардиф. 

Зимняя юношеская Олимпиада пройдет с 19 января по 2 февраля 2024 года в Пхенчхане. 

ИИХФ создаст чемпионат мира по хоккею в формате «3 на 3» («Матч ТВ»)

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