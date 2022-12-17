Ротенберг сравнил СКА с академией «Аякса»: «Хотим, чтобы лучшие игроки были у нас. Но акцент делаем на воспитанниках»

сравнил СКА с академией футбольного клуба «Аякс».

– СКА переподписал вратаря до 2025 года. Легко с ним прошли переговоры?

– Очень важный для нас вопрос. Разговаривал с нашими менеджерами и селекционерами СКА на собрании. Мы в свое время упустили многих, даже своих воспитанников. Например, играет за «Ак Барс», а ведь он воспитанник СКА. в ЦСКА, но он наш воспитанник.

Таких примеров очень много! Праворукий защитник Артем Жуков в Новосибирске – тоже наш. Очень много питерских воспитанников, которые играют за другие клубы. – наш воспитанник, которого в свое время где‑то упустили селекционеры и тренеры клубной системы.

СКА как академия «Аякса» в футболе. Везде смотрим и хотим, чтобы лучшие игроки были у нас. Но акцент делаем на воспитанниках. И вот Николаев как раз наш.

Переговоры с ним были совсем не простым процессом. Потому что за океаном есть огромный спрос на российских вратарей. И нам пришлось очень серьезно поработать над этим вопросом. Очень благодарны Дмитрию, что он принял это решение и остался в родном городе, чтобы радовать наших болельщиков.

Мы можем очень хорошо с ним поработать, чтобы он вышел на уровень Андрея Василевского. Видим в нем огромный потенциал. Но для этого нужно побеждать, завоевывать трофеи. И для нас замечательная новость, что наш воспитанник остается в Санкт‑Петербурге. И это пример для всех наших ребят – если вы в свое время уехали, то теперь пора вернуться. А те, кто из СКА хочет переходить в другие клубы, – лучше оставайтесь. У нас лучшая система, лучшее развитие – подписание Николаева подтверждает эти факты, – сказал главный тренер СКА.