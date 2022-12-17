Кормье («Автомобилист») – лидер сезона по эффективности на вбрасываниях. В топ-5 один россиянин – Стальнов («Сочи»)

Патрис Кормье («Автомобилист») – лидер сезона по эффективности на вбрасываниях.

32-летний канадец лучше всех действует на точке в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ (среди игроков, принявших участие в 200 или более вбрасываниях). Его результат – 66,2% (выиграл 302 попытки из 456).

В топ-5 вошел только один россиянин – 23-летний Донат Стальнов из «Сочи».

1. Патрис Кормье («Автомобилист») – 66,2% (302/456).

2. Эрик О’Делл («Динамо») – 64,7% (341/527).

3. Аркадий Шестаков (« ») – 61,2% (230/376).

4. Андрей Стась (« ») – 61,2% (240/392).

5. Донат Стальнов («Сочи») – 61,0% (191/313).

6. Кирилл Семенов (« ») – 60,9% (340/558).

7. Георгий Иванов (« ») – 60,7% (287/473).

8. Джордан Уил («Динамо») – 60,5% (193/319).

9. Максим Шалунов («Локомотив») – 60,5% (267/441).

10. Корбан Найт (« ») – 59,9% (425/709).