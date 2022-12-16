Билялетдинов о книге для детей от «Ак Барса»: «В ней есть ответы на многие жизненные вопросы. Юные хоккеисты должны стремиться к знаниям»

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Зинэтула Билялетдинов высказался о том, что «Ак Барс» выпустил художественную книгу для детей.

«Юные хоккеисты должны стремиться к знаниям: хорошо учиться, читать, развиваться. Это и для тренеров большое подспорье – с образованными мальчишками легче работать. Дети должны еще чем-то заниматься помимо хоккея, обязательно уделять внимание школе.

Изданная книга будет очень полезна ребятам, в ней есть ответы на многие жизненные вопросы. Когда росли мои дети и внуки, у меня не было достаточно времени, чтобы читать им книги. Сейчас я несколько сожалею об этом и надеюсь, что представленная книга поможет родителям и детям проводить больше времени вместе», – сказал тренер и советник исполнительного директора «Ак Барса» по хоккейной вертикали.

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