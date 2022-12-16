Сафонов о Знарке: «Величина! Он мне доверял, спасибо ему за это»

поделился впечатлениями от работы с Олегом Знарком.

– Много разговоров о том, что кому-то доверял больше, кого-то слушал, а кого-то нет. Вы, получается, были в любимчиках?

– Наверное, не очень правильно говорить, что я любимчик какого-то тренера.

Не знаю, просто Олег Валерьевич мне доверял. Раз я какой-то результат давал, значит, оправданно было доверие. Спасибо ему большое за это.

– Самый яркий эпизод в работе со Знарком.

– Больше всего запомнилась наша первая встреча в Риге на чемпионате мира. Не мог тогда подумать, что будет шанс с ним поработать. Все-таки самый титулованный тренер. Величина!

– Как происходило ваше прощание?

– Он зашел в раздевалку, всех нас поблагодарил, сказал пару слов, руки пожал и разошлись, – сказал нападающий « ».