Троц о возобновлении карьеры тренера: «Несколько команд уже связывались со мной. Сказал им, что еще не готов»

заявил, что пока не готов возобновить карьеру тренера.

60-летний специалист ранее заявил, что пропустит сезон-2022/23, так как намерен заняться семейными делами.

«Пока не знаю. Я принимаю решение. Несколько команд уже связывались со мной, и я сказал им, что еще не готов. Вероятно, я возьму отпуск на остаток сезона, а там будет видно.

Тренерская работа – это все еще часть меня, но сейчас я собираюсь продолжать оставаться верным себе и своей семье», – сказал тренер в подкасте The Chirp with Daren Millard.

Троц ранее возглавлял «Нэшвилл», «Вашингтон» (с которым выиграл Кубок Стэнли в 2018 году) и «Айлендерс». Он занимает 3-е место в истории по общему числу побед в регулярных чемпионатах (914).