Троц о тренерской карьере: «Я никогда не работал с командами «Оригинальной Шестерки». Меня бы это заинтриговало»

Барри Троц сказал, что его заинтересовала бы работа с командой «Оригинальной Шестерки».

60-летний специалист ранее заявил, что пропустит сезон-2022/23, так как намерен заняться семейными делами.

«Я никогда не работал с командами «Оригинальной Шестерки». Меня бы это заинтриговало. Эти команды всегда интригуют.

В Канаде тебя всегда изучают под микроскопом. В каком-то смысле и в Нью-Йорке тоже.

Чтобы работать в Канаде, нужно быть особенным тренером, чтобы играть там – быть особенным игроком. Совершенно другое давление», – сказал Троц.

При этом тренер подчеркнул, что пока не готов рассуждать о своем возвращении в НХЛ.

В «Оригинальную Шестерку» входят «Монреаль», , , «Бостон», и . В период с 1942 по 1967 годы в выступали только эти команды.

Троц ранее возглавлял «Нэшвилл», «Вашингтон» (с которым выиграл Кубок Стэнли в 2018 году) и «Айлендерс».