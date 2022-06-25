Троц о «Виннипеге»: «Пришлось отказаться от бесплатного пива и всего такого. Было трудно, это моя родная провинция»

рассказал о желании «Виннипега» назначить его главным тренером.

59-летний специалист вел переговоры с командой из своей родной провинции, но в итоге решил пропустить сезон по личным причинам.

«Виннипег» хотел, чтобы я стал частью команды. Я был по-настоящему впечатлен их стремлением к победе, их уважением к работе Кевина Чевелдэйоффа в качестве генерального менеджера. Я знаю многих людей в этой организации. У меня есть родственники и друзья, которые работают в «Джетс», среди них есть люди, с которыми я ходил в школу.

Я много знаю о «Джетс». В этой команде царит настоящая семейная атмосфера. Но я не мог сейчас пойти ни в какую команду – не только в «Виннипег». Потому что я должен был знать, что я готов к работе на 100%.

Вы не сможете выполнять эту работу, если не будете на 100% готовы отдавать себя в режиме 24/7. Я знал, что сейчас не могу взять на себя такие обязательства. Было трудно, потому что это хорошие люди. Я разговаривал со многими командами, в которых много хороших людей, но эта ситуация была для меня самой трудной, потому что это моя родная провинция.

Мне пришлось отказаться от бесплатного пива, бесплатных билетов и всего такого. Я знаю, что я хороший тренер, но вы не можете быть хорошим тренером, если нет полной преданности делу. Так что я использую этот год, чтобы заняться своими семейными делами. Если я вернусь к тренерской работе, я буду полностью в нее вовлечен», – сказал Троц.

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