Рафф из «Нью-Джерси» – 5-й тренер в истории НХЛ, одержавший 800 побед. Кубка в этом клубе нет только у него

Теги рейтинги Нью-Джерси Кен Хичкок Линди Рафф Барри Троц Джоэл Кенневилл НХЛ Скотти Боумэн Хоккей

Линди Рафф из «Нью-Джерси» – 5-й тренер в истории НХЛ, одержавший 800 побед.

Сегодня «Девилс» обыграли «Вашингтон» (5:1) в очередном матче регулярного чемпионата.

Для главного тренера «Нью-Джерси» Линди Раффа эта победа стала 800-й в регулярках за карьеру. Ранее 62-летний специалист возглавлял «Баффало» и «Даллас». 

Он стал 5-м тренером в истории лиги, достигшим такой отметки (и единственным, не побеждавшим при этом в Кубке Стэнли).

Впереди только Скотти Боумэн (1244), Джоэл Кенневилл (969), Барри Троц (914) и Кен Хичкок (849). 

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