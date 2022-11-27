Рафф из «Нью-Джерси» – 5-й тренер в истории НХЛ, одержавший 800 побед. Кубка в этом клубе нет только у него

Линди Рафф из «Нью-Джерси» – 5-й тренер в истории , одержавший 800 побед.

Сегодня «Девилс» обыграли «Вашингтон» (5:1) в очередном матче регулярного чемпионата.

Для главного тренера эта победа стала 800-й в регулярках за карьеру. Ранее 62-летний специалист возглавлял «Баффало» и «Даллас».

Он стал 5-м тренером в истории лиги, достигшим такой отметки (и единственным, не побеждавшим при этом в Кубке Стэнли).

Впереди только (1244), Джоэл Кенневилл (969), (914) и Кен Хичкок (849).