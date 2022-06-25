Троц не будет тренировать в сезоне-22/23: «У меня есть личные и семейные дела. Я бы оказал любой команде медвежью услугу»

заявил, что не будет тренировать в сезоне НХЛ-2022/23.

Специалист подтвердил, что вел переговоры с (командой из его родной провинции Манитоба), но в итоге принял решение пропустить сезон.

59-летний тренер изучал варианты продолжения карьеры после увольнения из «Айлендерс». Клуб из Нью-Йорка не стал продолжать сотрудничество с Троцем после невыхода в плей-офф.

«У меня есть кое-какие личные и семейные дела, о которых я должен позаботиться. Если бы я взялся за работу, то оказал бы любой команде и себе медвежью услугу. Работа тренером в НХЛ требует полной отдачи – эмоциональной, ментальной и вообще любой. Так что я не мог пойти по этому пути.

Это не значит, что я больше не буду тренировать. Просто я не собираюсь тренировать прямо сейчас. Я занимаюсь этим делом уже 25 лет подряд, за это время я отложил многие вещи на второй план. Думаю, что пришло время ими заняться.

Я знаю одно, и это ошибка, которую совершают все: ты думаешь, что у тебя есть время, а на самом деле его нет. Я должен позаботиться об этих делах, чтобы иметь душевное спокойствие. Если я вернусь к работе, то буду готов на 100%», – сказал Троц.

Тренер непрерывно работал в НХЛ с 1998 года, когда возглавил «Нэшвилл». Он также тренировал «Вашингтон», с которым выиграл Кубок Стэнли в 2018 году, и «Айлендерс».

Троц занимает 2-е место среди тренеров в истории НХЛ по числу матчей в регулярных чемпионатах (1812), уступая только Скотти Боумэну (2141).

По победам (914) он идет на третьем месте, впереди только Боумэн (1244) и Джоэл Кенневилл (969).