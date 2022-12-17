Коновалов о хоккее «3 на 3»: «Сделано для зрителей, чтобы было много опасных моментов. Хочется отбивать шайбу, делать красивые сэйвы»

Теги Сборная России по хоккею Кубок Первого канала Илья Коновалов Хоккей 3х3 Хоккей

Илья Коновалов оценил выступление сборной России в «Лига Ставок Кубке Первого канала 3х3».

В полуфинале россияне проиграли Казахстану (2:3 Б), а в матче за третье место разгромили Китай (9:2).

— Хотелось бы занять первое место, но третье – тоже почетно. Закончили турнир на хорошей ноте.

— Как вам хоккей «3 на 3»?

— Я доволен вызовом в сборную России, это всегда почетно и приятно. Тем более это домашний турнир, много болельщиков. Но, если честно, я больше предпочитаю классический хоккей, где есть силовая борьба, проявляется характер и больше эмоций.

— Насколько отличается работа вратаря?

— В классическом хоккее больше от обороны играют, а здесь хоккей сделан для зрителей, чтобы было много опасных моментов. Нам вратарям хочется отбивать шайбу, делать красивые сэйвы, – сказал голкипер сборной России.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные