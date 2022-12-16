Карандин о Кубке Первого канала: «Изюминка нынешнего турнира – спор форматов «5 на 5» и «3 на 3»

Юрий Карандин высказался о Кубке Первого канала.

« канала начнется с двух матчей в формате «три на три». Помнится, в свое время большой футбол ревниво воспринял появление мини-футбола, но у нас в хоккее все живут дружно. И мне будет очень интересно сравнить, как сборная России в первый день турнира сыграет с казахстанцами в формате «три на три» – и как на следующий день в формате «пять на пять».

Для нас, ветеранов, традиционный хоккей все же ближе к сердцу. Но в последнее время все больше замечаю, что он становится менее зрелищным, чем формат «три на три», в котором у игроков развязаны руки для творчества. Кстати, и для судей такой хоккей – праздник для души, ты все видишь, каждый контакт просматривается, есть время перевести дыхание для свистка.

Для меня спор форматов и сборных «пять на пять» и «три на три» – изюминка нынешнего турнира. Надеюсь, классической сборной все-таки удастся сыграть не так осторожно, как в Пекине, и защитить позиции хоккея «пять на пять», – сказал почетный вице-президент ФХР.