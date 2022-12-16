Лига Ставок Кубок Первого канала 3х3. Беларусь откроет турнир матчем с Китаем, Россия против Казахстана

Сегодня в Москве пройдут матчи турнира «Лига Ставок Кубок Первого канала 3х3».

В нем принимают участие команды России, Беларуси, Казахстана и Китая.

Матчи состоят из трех периодов по 7 минут, в случае ничьей проводится серия буллитов для определения победителя.

При нарушениях правил вместо удаления назначается штрафной бросок. Пробросы не фиксируются, силовые приемы запрещены.

Лига Ставок Кубок Первого канала 3х3

Беларусь – Китай – 19:00

Россия – Казахстан – 19:50

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Мичков, Кирсанов, Чибриков и Коновалов вошли в состав сборной России на турнир «3 на 3»