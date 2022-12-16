Лига Ставок Кубок Первого канала 3х3. Беларусь откроет турнир матчем с Китаем, Россия против Казахстана
Сегодня в Москве пройдут матчи турнира «Лига Ставок Кубок Первого канала 3х3».
В нем принимают участие команды России, Беларуси, Казахстана и Китая.
Матчи состоят из трех периодов по 7 минут, в случае ничьей проводится серия буллитов для определения победителя.
При нарушениях правил вместо удаления назначается штрафной бросок. Пробросы не фиксируются, силовые приемы запрещены.
Лига Ставок Кубок Первого канала 3х3
Беларусь – Китай – 19:00
Россия – Казахстан – 19:50
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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