Тренер СКА Бабинцев возглавит сборную России на турнире «3 на 3» в рамках Кубка Первого канала

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Алексей Бабинцев возглавит сборную России на турнире в формате «3 на 3».

«Главным тренером сборной России будет Алексей Бабинцев», – сообщили в пресс-службе ФХР.

Бабинцев входит в тренерский штаб Романа Ротенберга в СКА.

Турнир в формате «3 на 3» с участием сборных России, Беларуси, Казахстана и Китая пройдет 16 декабря в Москве в рамках Кубка Первого канала

Мичков, Кирсанов, Чибриков и Коновалов вошли в состав сборной России на турнир «3 на 3»

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