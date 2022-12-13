Тренер СКА Бабинцев возглавит сборную России на турнире «3 на 3» в рамках Кубка Первого канала

Алексей Бабинцев возглавит сборную России на турнире в формате «3 на 3».

«Главным тренером сборной России будет Алексей Бабинцев», – сообщили в пресс-службе .

Бабинцев входит в тренерский штаб Романа Ротенберга в .

Турнир в формате «3 на 3» с участием сборных России, Беларуси, Казахстана и Китая пройдет 16 декабря в Москве в рамках Кубка Первого канала.

Мичков, Кирсанов, Чибриков и Коновалов вошли в состав сборной России на турнир «3 на 3»