Тренер СКА Бабинцев возглавит сборную России на турнире «3 на 3» в рамках Кубка Первого канала
Алексей Бабинцев возглавит сборную России на турнире в формате «3 на 3».
«Главным тренером сборной России будет Алексей Бабинцев», – сообщили в пресс-службе ФХР.
Бабинцев входит в тренерский штаб Романа Ротенберга в СКА.
Турнир в формате «3 на 3» с участием сборных России, Беларуси, Казахстана и Китая пройдет 16 декабря в Москве в рамках Кубка Первого канала.
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