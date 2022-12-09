Шайфли набрал 600 очков в НХЛ. Он 3-й игрок в истории «Атланты» и «Виннипега» с таким достижением
Марк Шайфли набрал 600 очков в НХЛ.
Форвард «Виннипега» отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (5:2).
В его активе стало 23 (15+8) очка в 25 играх в текущем сезоне. За карьеру – 600 (245+355) баллов в 667 матчах.
Он стал третьим игроком в истории франшизы (с учетом достижений «Атланты») с таким достижением.
До него этой отметки достигли Блэйк Уилер (780 очков в 850 играх) и Илья Ковальчук (615 в 594).
Добавим, что 29-летний канадец стал 4-м игроком с драфта НХЛ-2011 (7-й номер), набравшим 600+ очков.
Он присоединился к Никите Кучерову («Тампа», 58-й номер, 654 очка в 588 матчах), Джонни Годро («Коламбус», 104-й номер, 637 в 627) и Джонатану Юбердо («Калгари», 3-й номер, 629 в 694)
Комментарии