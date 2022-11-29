Быков о Ковальчуке: «Был бы счастлив, если бы он присовокупил титул обладателя Кубка Стэнли. Илья может играть в 40 лет, может и побольше»
Вячеслав Быков оценил возможность возвращения Ильи Ковальчука в хоккей.
«Он может спокойно играть в 40 лет, а может и побольше. Ягр играет, помогает и дает пример. Считаю, Илья – мастер высокого уровня. Все зависит от личностных качеств и желаний самого игрока.
Если он будет гореть желанием продолжить карьеру, то он будет полностью держать себя в форме и показывать результат. Этим он может сделать себе вызов. Это будет своеобразное испытание.
Я был в его шкуре и играл до 40 лет, поэтому прекрасно понимаю эти чувства. Ведь игроки высокого уровня имеют возможность переживать спортивную смерть.
Насчет попытки еще раз попробовать себя в НХЛ может ответить только он сам, потому что это его тело, эмоции, здоровье и амбиции.
Я был бы счастлив за него, если бы он присовокупил ко всем выигрышам, кубкам, чемпионствам титул обладателя Кубка Стэнли!» – сказал бывший главный тренер сборной России.
Ковальчук выиграл Кубок Гагарина с «Авангардом» в сезоне-2020/21, после чего пропустил минувший хоккейный сезон, но еще не объявлял о завершении карьеры.
Ковальчук также работал генеральным менеджером сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине.
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