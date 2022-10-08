Владелец «Вегаса» подписал документы о покупке «Борнмута» у россиянина Демина за 120 млн фунтов (talkSPORT)

Уильям Фоли подписал документы, необходимые для оформления покупки «Борнмута» за 120 млн фунтов.

Об этом сообщает talkSPORT.

Он назначит себя председателем клуба, как только сделка будет одобрена АПЛ.

77-летний американский миллиардер покупает «Борнмут» у российско-британского бизнесмена Максима Демина.

Фоли возглавляет Fidelity National Financial – крупного игрока на страховом рынке США. Он является основным владельцем «Вегаса» с момента его основания и вступления в НХЛ в 2017 году.

Демин стал акционером «Борнмута» в 2011 году (в 2013-м – владельцем 100% акций). Ранее сообщалось, что он инвестировал в клуб 60 миллионов фунтов стерлингов за последние 2 года.

В марте клуб объявил, что финансовый год, закончившийся в июне 2021 года, он завершил с прибылью в размере 17 млн фунтов. При этом за предыдущие два года совокупные убытки составили 92,5 млн фунтов.

В текущем сезоне Премьер-лиги «Борнмут» занимает 13-е место в таблице после 8 туров, набрав 9 очков.