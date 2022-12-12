СКА за двухочковую систему в КХЛ: «Высокая напряженность плотной таблицы интересна зрителям и полезна для развития игроков»

В СКА объяснили, почему поддержали сохранение двухочковой системы в .

9 декабря по итогам совещания руководителей клубов президент лиги Алексей Морозов сообщил, что двухочковая система подсчета очков останется без изменений.

– Двухочковая система, судя по всему, остается?

– выступает за ее сохранение. По таблице видно, что с ней плотность более конкурентная.

Не возникает ситуации, когда задолго до окончания регулярного чемпионата есть далеко оторвавшиеся команды, а есть похоронившие шансы на плей-офф.

На соревновательный процесс и на отдельно взятый матч такие диссонансы накладывают негативный отпечаток. А высокая напряженность с плотной таблицей и зрителям интересна, и для развития игроков полезна.

– Коллеги из других клубов позицию СКА поддерживают?

– Существуют разные мнения, но большинство, если по ощущениям, за сохранение двухочковой системы, – заявил исполнительный директор питерского клуба .