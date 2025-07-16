«Монреаль» подписал Велено на год. У форварда 17 очков в 74 играх за «Детройт» и «Чикаго» в прошлом сезоне

«Монреаль» подписал контракт с Джозефом Велено на один год.

В прошлом сезоне нападающий отметился 17 (8+9) баллами в 74 играх регулярки-2024/25 за «Детройт» и «Чикаго».

Канадец был обменян в «Блэкхоукс» в дедлайн и провел за клуб 18 игр. 21 июня «Чикаго» обменял Велено в «Сиэтл » на Андре Бураковски. 29 июня «Кракен» поместил нападающего на драфт отказов.

С момента своего дебюта в НХЛ в сезоне-2020/21 Велено провел 306 матчей, набрав 81 (38+43) балл.

Он был выбран «Детройтом» в первом раунде под 30-м номером на драфте НХЛ 2018 года.