Кожевников о снятии «Витязя» и переезде «Куньлуня»: «В Подмосковье нет ни одной команды КХЛ, жалко и обидно. Все резко произошло»
Александр Кожевников высказался о том, что в Подмосковье не будет клубов КХЛ.
В прошлом сезоне «Куньлунь» проводил домашние матчи в Мытищах, а «Витязь» – в Балашихе. Теперь же китайский клуб переедет в Санкт-Петербург на «СКА-Арену», а «Витязь» ранее был исключен из числа участников КХЛ из-за финансовой ситуации.
– Впервые за всю историю КХЛ в лиге не будет ни одного клуба из Подмосковья. Как относитесь к таким новостям?
– Значит, какие‑то есть условия. Я не работаю в федерации и деталей не знаю. Но мне жалко, что в Подмосковье сейчас нет ни одной команды КХЛ. Все резко произошло.
Не очень понятно, что именно случилось. Но мне жалко и обидно, что так произошло, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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