Коршков об НХЛ: «С удовольствием съездил бы еще раз. Нужно здесь показывать высокий уровень, чтобы была стабильность»

Егор Коршков заявил, что хотел бы еще раз поиграть в Северной Америке.

Ранее 29-летний форвард перешел в «Трактор». В сезоне-2019/20 он выступал за фарм-клуб «Торонто» в АХЛ, а также провел один матч в НХЛ.

– Страницу с НХЛ вы уже перевернули?

– Если бы были предложения, я бы их рассмотрел и с удовольствием бы съездил еще раз. Поэтому нужно показывать высокий уровень здесь, чтобы была стабильность.

– После окончания контракта с «Трактором» можете рассмотреть Северную Америку, если будут предложения?

– Давайте не будем далеко загадывать. Если будут предложения, тогда посмотрим.

– Российские игроки рассказывают, что их зовут в НХЛ, много что обещают, а в итоге они все время играют в АХЛ. Вы тоже с этим столкнулись?

– Я понимал, что буду играть в АХЛ. А то, что много обещаний, с этим каждый сталкивается. Клубам нужно, чтобы приезжало много ребят, а не один-два человека, и чтобы было из кого выбирать. Это их работа – звать больше игроков.

– Все равно чувствовалась несправедливость, когда вы сыграли один матч в НХЛ, проявили себя, забили гол, но больше шансов не дали?

– Где-то да, немного расстроился. Но мы проиграли, и я понимал, что не факт, что сыграю следующий матч, пусть даже и забил. Так и не получилось больше сыграть, – сказал Егор Коршков .