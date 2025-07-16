«Лада» заключила пробные договоры с 7 игроками АКМ, Кабановым из NCAA и Луговяком из «Норильска»

«Лада» заключила пробные договоры с семью хоккеистами АКМ.

В список вошли защитники Даниил Жураков и Семен Федоров, а также нападающие Данила Булатов, Борис Городецкий, Яромир Ермаков, Михаил Низовкин и Максим Рассейкин.

«Жураков на протяжении всего предыдущего сезона выступал за туляков в ВХЛ – за 38 игр защитник набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «минус 1».

Федоров большую часть сезона-2024/25 отыграл в МХЛ в системе молодежных команд «Академии Михайлова », заработав суммарно 16 (3+13) очков за 53 матча при показателе полезности «плюс 16». Также в активе защитника 16 игр в ВХЛ, в которых он отметился двумя голевыми передачами.

Булатов по итогам прошлого сезона вошел в тройку лучших бомбардиров «Академии Михайлова» в МХЛ – за 55 матчей нападающий набрал 48 (27+21) баллов за результативность при показателе полезности «плюс 17».

Городецкий в течение сезона-2024/25 выходил на площадку в составе «Академии Михайлова» и за 44 игры в МХЛ заработал 9 (4+5) очков.

Ермаков в прошлом сезоне являлся лидером атак «Академии Михайлова», и за 49 матчей форвард набрал 61 (21+40) очко при показателе полезности «плюс 15», а также дебютировал в ВХЛ – в 11 играх за АКМ он заработал 3 (2+1) балла за результативность.

Низовкин в ходе сезона-2024/25 выступал за АКМ и за 13 проведенных встреч в рамках регулярного чемпионата ВХЛ набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности «плюс 2».

Рассейкин в предыдущем сезоне выходил на лед в составе АКМ и провел за тульский коллектив 27 матчей в ВХЛ, в которых заработал 12 (6+6) баллов за результативность», – сказано в сообщении пресс-службы «Лады ».

Также тольяттинский клуб подписал просмотровые контракты с 27-летним защитником Семеном Луговяком, выступавшем за «Норильск» в Olimpbet ВХЛ в прошлом сезоне, и с 22-летним форвардом Матвеем Кабановым.

Кабанов в прошлом сезоне играл в NCAA за университет Боулинг Грин и набрал 6 (2+4) очков в 13 матчах.