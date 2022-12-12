Директор СКА: «Есть мнение, что уровень хоккея в КХЛ ниже, чем 7-8 лет назад. Но трибуны заполняются не только в Петербурге. Было бы неинтересно – не ходили бы»

Исполнительный директор не считает, что в КХЛ ухудшится уровень хоккея из-за нового лимита.

Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.

– Не думаю, что просядет [уровень]. На мой взгляд, он будет повышаться за счет других инструментов.

Да, есть мнение, что текущий уровень хоккея в КХЛ ниже, чем, допустим, был семь-восемь лет назад, когда к нам ехали легионеры высокого уровня и российские звезды первой величины.

Каждому времени – свои обстоятельства и личности. Зритель, как известно, голосует ногами, а трибуны на матчах КХЛ заполняются не только в Петербурге. Было бы неинтересно – не ходили бы.

В Ледовый, например, приходят люди с совершенно разным отношением к хоккею. Кому-то важен результат, кто-то ходит на зрелище, в самой игре особо не разбираясь, много детей на трибунах. Считаю, будет здорово, если в лиге появится больше российских игроков.

Против минского «Динамо», в последнем перед паузой матче, в составе СКА вышло немало молодых ребят, в том числе наших воспитанников – , , , Алексей Ожгихин, Николай Поляков.

А Дмитрий Николаев как заиграл в воротах в этом сезоне! Игроков нужно готовить, а не искать, кем занять пять легионерских позиций, – заявил .

Зачем в России лимит на легионеров? Все просто: власть не верит в наших игроков и жутко боится конкуренции