Агент Костина: «Рассматриваем предложения за океаном. Права на него в КХЛ принадлежат «Авангарду», но теребить людей пока нет смысла»
Ранее 26-летний форвард не получил квалификационное предложение от «Сан-Хосе» и стал свободным агентом. В прошлом сезоне Костин набрал 7 (1+6) очков за 35 матчей в НХЛ.
– Что можете сказать по будущему Клима Костина?
– Пока рассматриваем предложения за океаном.
– Есть ли вероятность того, что Клим окажется в «Локомотиве» у хорошо знакомого ему тренера Боба Хартли?
– Права на него в КХЛ принадлежат «Авангарду», без его разрешения нельзя вести переговоры с другими командами КХЛ. Разговаривать можно только с клубами за пределами России, поэтому сейчас о переходе в «Локомотив» никакой речи нет.
– С «Авангардом» тоже еще не обсуждали потенциальный обмен Костина в другую команду КХЛ?
– Нет. А зачем? Пока никакого смысла об этом разговаривать и теребить людей нет, – сказал агент игрока Шуми Бабаев.