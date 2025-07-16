  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Агент Костина: «Рассматриваем предложения за океаном. Права на него в КХЛ принадлежат «Авангарду», но теребить людей пока нет смысла»
10

Агент Костина: «Рассматриваем предложения за океаном. Права на него в КХЛ принадлежат «Авангарду», но теребить людей пока нет смысла»

Агент Клима Костина заявил, что игрок рассматривает предложения из НХЛ.

Ранее 26-летний форвард не получил квалификационное предложение от «Сан-Хосе» и стал свободным агентом. В прошлом сезоне Костин набрал 7 (1+6) очков за 35 матчей в НХЛ.

– Что можете сказать по будущему Клима Костина?

– Пока рассматриваем предложения за океаном.

– Есть ли вероятность того, что Клим окажется в «Локомотиве» у хорошо знакомого ему тренера Боба Хартли?

– Права на него в КХЛ принадлежат «Авангарду», без его разрешения нельзя вести переговоры с другими командами КХЛ. Разговаривать можно только с клубами за пределами России, поэтому сейчас о переходе в «Локомотив» никакой речи нет.

– С «Авангардом» тоже еще не обсуждали потенциальный обмен Костина в другую команду КХЛ?

– Нет. А зачем? Пока никакого смысла об этом разговаривать и теребить людей нет, – сказал агент игрока Шуми Бабаев.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoКлим Костин
logoКХЛ
возможные переходы
logoНХЛ
logoЛокомотив
logoАвангард
logoШуми Бабаев
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Вратарь «Локомотива» Исаев об НХЛ: «Не закрыл эту страницу. Пока просто мысли в голове. Нужно отыграть сезон как минимум на том же уровне, что два предыдущих»
1015 июля, 07:45
«Авангарду» интересен защитник Чеккони (191 см, 95 кг). Он не играл в НХЛ, в АХЛ провел 349 матчей
1013 июля, 11:50
Бабаев о будущем Кузнецова: «Ищем варианты в НХЛ. Это не будет крупный контракт, он хочет доказать, что по-прежнему тот самый Кузнецов. Возможности вернуться в «Вашингтон» не вижу»
2711 июля, 22:16
Главные новости
75-летний Крикунов может стать главным тренером «Сочи». Специалист не работал в КХЛ с 2021 года («Матч ТВ»)
3357 минут назад
Гендиректор «Сочи» об отставке Козлова: «Принято взвешенное решение. В приоритете клуба и нового тренера – развитие хоккея и молодого поколения»
13сегодня, 13:05
«Сочи» подтвердил отставку Козлова спустя полтора месяца после назначения
22сегодня, 12:54
«Авангард» может расстаться с подписанным чуть больше месяца назад Блэкером. Защитником интересуется «Трактор»
25сегодня, 11:55
Агент Чинахова: «Любая команда НХЛ могла бы назвать Чинни хоккеистом топ-6. Но если Егор не нравится Эвасону, то что он может сделать? Обмен – лучшее решение»
14сегодня, 10:55
Овечкин с пивом на столе попал в кадр, когда сын Кокорина сфотографировался с Тюкавиным на матче «Динамо» – «Балтика»
70сегодня, 10:40Фото
Ткачев был готов пойти на сокращение зарплаты в «Авангарде» до 80 млн со 120: «Мы договорились, но вводные изменились»
17сегодня, 09:56
Давыдов про «Авангард»: «Ход с Ткачевым – непопулярный, Буше сильно рискует. Давление будет очень высоким – его можно снять только безупречным результатом»
4сегодня, 09:31
Агент Бабаев о желании Чинахова уйти из «Коламбуса»: «Егору некомфортно с этим тренером, не доверяет. Он начал сезон в 1-м звене, потом оказался в 3-м, а Эвасон ничего не сказал»
31сегодня, 09:04
На Ткачева претендуют «Ак Барс», «Металлург», «Трактор» и «Автомобилист». Сообщалось также о предложении «Торпедо»
26сегодня, 08:39
Ко всем новостям
Последние новости
Вячеслав Козлов перейдет на работу в «Куньлунь» после увольнения из «Сочи». Китайскую команду может возглавить Галлан («Матч ТВ»)
122 минуты назад
Депутат Журова: «У МОК есть возможность отличиться – допустить российских спортсменов. Жаль, что в случае этого решения наши хоккеисты все равно не попадут на Олимпиаду»
141 минуту назад
Козлов уволен с поста главного тренера «Сочи» («СЭ»)
19сегодня, 12:30
Гендиректор «Челябинска» и «Трактора» Савин: «Не будет сокращения ресурсов, либо развития других направлений за счет «Трактора». Рассчитываем на синергию футбола и хоккея»
сегодня, 12:10
Андронов интересуется тренерством: «Смотрел семинары Хичкока. Это невероятно тяжелый труд, призвание. Не «пришел, дал два упражнения, подвинул пилоны и ушел в душ»
сегодня, 11:37
Овечкин хотел бы чемпионства «Динамо» в РПЛ: «Я уже пожелал лично, не через прессу»
2сегодня, 11:30
Работавший в СКА Бохнер стал тренером по развитию игроков «Каролины» на постоянной основе
1сегодня, 11:15
Жамнов о «Спартаке»: «Можно скупить лучших игроков, но у нас нет бюджета. Не хочу строить заоблачные планы, что мы выиграем Кубок Гагарина, однако обязаны стремиться к этому»
1сегодня, 10:30
Экс-тренер СКА Шафранов может войти в штаб Хартли в «Локомотиве». Они вместе работали в «Авангарде»
5сегодня, 10:15
Пыленков о «Тампе»: «Это был вполне реальный вариант, но в «Динамо» есть одно незавершенное дело – хочу помочь клубу выиграть Кубок Гагарина»
сегодня, 09:45