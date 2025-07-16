Агент Костина: «Рассматриваем предложения за океаном. Права на него в КХЛ принадлежат «Авангарду», но теребить людей пока нет смысла»

Агент Клима Костина заявил, что игрок рассматривает предложения из НХЛ.

Ранее 26-летний форвард не получил квалификационное предложение от «Сан-Хосе» и стал свободным агентом. В прошлом сезоне Костин набрал 7 (1+6) очков за 35 матчей в НХЛ.

– Что можете сказать по будущему Клима Костина?

– Пока рассматриваем предложения за океаном.

– Есть ли вероятность того, что Клим окажется в «Локомотиве» у хорошо знакомого ему тренера Боба Хартли?

– Права на него в КХЛ принадлежат «Авангарду », без его разрешения нельзя вести переговоры с другими командами КХЛ. Разговаривать можно только с клубами за пределами России, поэтому сейчас о переходе в «Локомотив » никакой речи нет.

– С «Авангардом» тоже еще не обсуждали потенциальный обмен Костина в другую команду КХЛ?

– Нет. А зачем? Пока никакого смысла об этом разговаривать и теребить людей нет, – сказал агент игрока Шуми Бабаев .