Директор СКА: «3 легионера – здравая цифра. Наш пример показывает, что без иностранцев можно добиваться результата»

Исполнительный директор высказал мнение об ужесточении лимита на легионеров в КХЛ.

Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.

– К самому болезненному вопросу последних дней – сокращению лимита на легионеров – хотел бы с другой стороны подойти. А реально ли в текущих условиях собрать в команде КХЛ пять качественных легионеров?

– Три легионера на сегодняшний день цифра, считаю, здравая. Действительно, пять качественных игроков из-за рубежа сейчас найти сложно.

Это, впрочем, и не должно являться самоцелью. В России много хороших хоккеистов, ими просто заниматься нужно, развивать. Это работа тренеров, менеджеров – всей системы.

Жизнь идет, отставать от нововведений нельзя. Развитие хоккеистов происходит не только на детском или молодежном уровне. Оно требуется на всех ступенях, в том числе профессиональном.

Пример СКА в этом сезоне показывает, что и без легионеров можно добиваться результата. Сейчас у нас остался один Дима Яшкин, но он, хоть и заигран за сборную Чехии, – русскоговорящий парень из Омска.

Лет десять назад я бы выступал за более открытый рынок. Но тогда другой была экономическая составляющая, на фоне которой к нам ехали легионеры очень высокого уровня.

Теперь ситуация иная, поэтому текущее решение выглядит своевременно, идет в ногу со временем. Будем больше доверять российским ребятам, – сказал .

КХЛ нагнули: Минспорт утвердил лимит в 3 легионера. Конкуренция станет меньше, а разрыв между бедными и богатыми – больше