Козлов о «Монреале»: «Мы открыты для обмена опытом. Если «Канадиенс» нечем заняться в августе, ждем их на тренировочный сбор в Уфу»
Виктор Козлов пригласил «Монреаль» приехать в Уфу на сборы «Салавата».
Перед этим был задан вопрос о перспективах в уфимском клубе Александра Жаровского, выбранного под 34-м номером на драфте НХЛ-2025.
Козлов заявил, что «Монреаль» не обсуждал с ним планы по развитию 18-летнего нападающего.
«Мы всегда открыты для обмена опытом на всех уровнях. Мы с Мартеном Сен-Луи примерно одного возраста.
Если они свободны в августе и им будет нечем заняться, ждем их на тренировочный сбор в Уфу», – сказал смеясь главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
Козлов о Жаровском в плей-офф: «В нем явно есть что-то особенное. Он приятно удивил и заслужил каждую минуту на льду»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: RG
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