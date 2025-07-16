Козлов о «Монреале»: «Мы открыты для обмена опытом. Если «Канадиенс» нечем заняться в августе, ждем их на тренировочный сбор в Уфу»

Виктор Козлов пригласил «Монреаль» приехать в Уфу на сборы «Салавата».

Перед этим был задан вопрос о перспективах в уфимском клубе Александра Жаровского , выбранного под 34-м номером на драфте НХЛ-2025.

Козлов заявил, что «Монреаль » не обсуждал с ним планы по развитию 18-летнего нападающего.

«Мы всегда открыты для обмена опытом на всех уровнях. Мы с Мартеном Сен-Луи примерно одного возраста.

Если они свободны в августе и им будет нечем заняться, ждем их на тренировочный сбор в Уфу», – сказал смеясь главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов .

Козлов о Жаровском в плей-офф: «В нем явно есть что-то особенное. Он приятно удивил и заслужил каждую минуту на льду»