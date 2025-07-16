Джонстон о новом контракте Капризова: «Если он получит около 15 млн долларов в год, я не удивлюсь. Уверен, что ему заплатят больше, чем Драйзайтлю»

Крис Джонстон уверен, что Кирилл Капризов подпишет новый контракт с «Миннесотой».

Действующее соглашение 28-летнего форварда со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 9 млн долларов рассчитано до 30 июня 2026 года.

«Я буду удивлен, если он не подпишет контракт с «Миннесотой». Похоже, ему дадут все, что он захочет. Уверен, Капризов получит больше, чем Драйзайтль (14 млн долларов в год – Спортс’‘).

Он не станет самым высокооплачиваемым игроком в НХЛ, потому что договор вступит в силу с 1 июля 2026 года, а к тому времени Макдэвид уже подпишется с «Ойлерс». Но меня не удивит, если он получит что-то около 15 миллионов долларов.

Капризов станет одним из последних хоккеистов с восьмилетним контрактом, если останется в «Миннесоте », – заявил инсайдер TSN Крис Джонстон.

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