Джонстон о новом контракте Капризова: «Если он получит около 15 млн долларов в год, я не удивлюсь. Уверен, что ему заплатят больше, чем Драйзайтлю»
Действующее соглашение 28-летнего форварда со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 9 млн долларов рассчитано до 30 июня 2026 года.
«Я буду удивлен, если он не подпишет контракт с «Миннесотой». Похоже, ему дадут все, что он захочет. Уверен, Капризов получит больше, чем Драйзайтль (14 млн долларов в год – Спортс’‘).
Он не станет самым высокооплачиваемым игроком в НХЛ, потому что договор вступит в силу с 1 июля 2026 года, а к тому времени Макдэвид уже подпишется с «Ойлерс». Но меня не удивит, если он получит что-то около 15 миллионов долларов.
Капризов станет одним из последних хоккеистов с восьмилетним контрактом, если останется в «Миннесоте», – заявил инсайдер TSN Крис Джонстон.
Капризов о травмах: «Неприятно, но без этого не обойдешься. Я вернулся, все нормально»