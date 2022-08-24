Юрзинов о молодежи СКА: «Не все станут Овечкиным и Малкиным. Ребята должны идти в вузы. Эту систему и пытаются выстроить Ротенберг и Точицкий»

высказался о развитии молодых игроков в СКА.

– У СКА потрясающе развивается молодежь. Она завоевала Кубок Харламова в прошлом сезоне.

– В СКА взяли правильное направление: построили «Хоккейный город», есть хоккейная академия, где я выступал с лекциями. То есть направление развивается.

А сколько молодежных команд! , , еще и команда «СКА-Карелия» из Кондопоги. Как члену правления студенческой хоккейной лиги мне особенно важно, что в Петербурге развивается студенческий хоккей.

Здорово, что СКА выстраивает цепочку развития молодежи. Не все станут Овечкиным и Малкиным. Ребята должны идти в вузы, получать профессию. Эту систему и пытаются сейчас выстроить и . Они серьезно занимаются этим делом, – сказал советник главного тренера СКА в эфире канала 78.