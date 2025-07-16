Козлов о Жаровском в плей-офф: «В нем явно есть что-то особенное. Он приятно удивил и заслужил каждую минуту на льду»

Виктор Козлов оценил игру Александра Жаровского в плей-офф.

Нападающего «Салавата Юлаева » на драфте НХЛ-2025 выбрал «Монреаль» под 34-м номером.

Он дебютировал за уфимский клуб в Кубке Гагарина, набрав 1 очко за 7 матчей при среднем игровом времени 6:11.

«Мы добавили Жаровского в состав, потому что один из наших молодых игроков получил травму. Сначала я думал, что, возможно, дам ему одну-две смены.

Когда он вышел на лед, я заметил, что он не выглядел нервным. Мне это понравилось. У него всегда был четкий план действий при владении шайбой – он не просто избавлялся от нее.

В нем явно есть что-то особенное – Александр играл активно и делал это уверенно.

Он меня приятно удивил и заслужил каждую минуту, которую ему предоставили – без всяких поблажек с моей стороны», – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов .