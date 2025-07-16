«Сибирь» заплатит Доминге 28 млн рублей за год и 15 млн бонусами. Вратарь провел прошлый сезон в системе «Рейнджерс» (Metaratings)

Луи Доминге заработает в «Сибири» 28+15 млн рублей за сезон.

Ранее сообщалось , что новосибирский клуб может подписать контракт с канадским голкипером.

По данным Metaratings, Доминге заработает 28 млн рублей за сезон в виде оклада, еще 15 млн рублей предусмотрены в качестве бонусов.

В прошлом сезоне вратарь выступал в системе «Рейнджерс ».

Он провел одну игру в регулярном чемпионате НХЛ, а также сыграл 28 матчей в регулярном чемпионате АХЛ за «Хартфорд », пропуская в среднем 3,32 шайбы и отражая 89,6% бросков.

Луи Доминге также выступал «Аризону», «Тампу», «Нью-Джерси», «Ванкувер», «Калгари» и «Питтсбург». В общей сложности на счету 33-летнего хоккеиста 144 матча в регулярных чемпионатах НХЛ .