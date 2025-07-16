«Сибирь» заплатит Доминге 28 млн рублей за год и 15 млн бонусами. Вратарь провел прошлый сезон в системе «Рейнджерс» (Metaratings)
Луи Доминге заработает в «Сибири» 28+15 млн рублей за сезон.
Ранее сообщалось, что новосибирский клуб может подписать контракт с канадским голкипером.
По данным Metaratings, Доминге заработает 28 млн рублей за сезон в виде оклада, еще 15 млн рублей предусмотрены в качестве бонусов.
В прошлом сезоне вратарь выступал в системе «Рейнджерс».
Он провел одну игру в регулярном чемпионате НХЛ, а также сыграл 28 матчей в регулярном чемпионате АХЛ за «Хартфорд», пропуская в среднем 3,32 шайбы и отражая 89,6% бросков.
Луи Доминге также выступал «Аризону», «Тампу», «Нью-Джерси», «Ванкувер», «Калгари» и «Питтсбург». В общей сложности на счету 33-летнего хоккеиста 144 матча в регулярных чемпионатах НХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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