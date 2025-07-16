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  • Козлов о Жаровском: «В «Салавате» ему надо доказывать, что он достоин места в составе. Ему нужно окрепнуть, он сможет выйти на уровень НХЛ, как Капризов»
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Козлов о Жаровском: «В «Салавате» ему надо доказывать, что он достоин места в составе. Ему нужно окрепнуть, он сможет выйти на уровень НХЛ, как Капризов»

Виктор Козлов высказался о развитии Александра Жаровского.

Нападающего «Салавата Юлаева» на драфте НХЛ 2025 года выбрал «Монреаль» под 34-м номером.

Он дебютировал за уфимский клуб в Кубке Гагарина, набрав 1 очко за 7 матчей при среднем игровом времени 6:11.

«Все будет зависеть исключительно от него самого. Свой шанс он точно получит, и у него будет пространство для ошибок.

Самое главное – это его отношение к работе. Он должен думать о команде, а не об индивидуальных действиях. И, мне кажется, у него отличные шансы. Он скромный парень, и это внушает оптимизм.

Главное – оставаться с холодной головой и не переоценить себя. Многие начинают буксовать именно после первых успехов. Ему нужно каждый день доказывать, что он достоин места в составе, начиная со сбора. Одних эффектных передач, голов или трюков недостаточно.

Ему нужно время, чтобы окрепнуть физически, повзрослеть. Тогда он сможет выйти на уровень НХЛ так же, как это сделал Кирилл Капризов. Это идеальный сценарий.

Пусть «Монреаль» приедет к нам, пусть подумают, как бы им хотелось развивать Жаровского, а потом, когда придет время, подумаем, отдадим ли мы им его», – с улыбкой сказал главный тренер «Салавата Юлаева». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RG
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