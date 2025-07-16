Ротенберг репостнул шуточную обложку игры NHL 26 со своим фото и добавил саундтрек «Матрицы»

Роман Ротенберг оценил вымышленную обложку игры NHL 26.

Бывший главный тренер СКА , а ныне член совета директоров «Динамо » в своей соцсети репостнул публикацию «Спорт-Экспресса» с шуточной обложкой видеоигры NHL от EA Sports.

Ротенберг выложил свой пост под композицию Роба Дугана Clubbed To Death, известную в том числе благодаря фильму «Матрица».