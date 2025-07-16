Ротенберг репостнул шуточную обложку игры NHL 26 со своим фото и добавил саундтрек «Матрицы»
Роман Ротенберг оценил вымышленную обложку игры NHL 26.
Бывший главный тренер СКА, а ныне член совета директоров «Динамо» в своей соцсети репостнул публикацию «Спорт-Экспресса» с шуточной обложкой видеоигры NHL от EA Sports.
Ротенберг выложил свой пост под композицию Роба Дугана Clubbed To Death, известную в том числе благодаря фильму «Матрица».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «СЭ» Хоккейный»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости