Кожевников о Кине в «Спартаке»: «Не светило, но игрок добротный – таким был и раньше»
Александр Кожевников прокомментировал возвращение Джоуи Кина в «Спартак».
Вчера защитник, выступавший за красно-белых с 2022 по 2024 год, подписал с клубом двухлетний контракт.
«Хороший, добротный игрок. Почему нет? Он же уезжал из «Спартака» в НХЛ. Так что хороший, добротный игрок.
Нельзя сказать, конечно, что он светило. Но добротный игрок, и раньше таким был.
Посмотрим, как он будет себя проявлять», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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