Кожевников о Кине в «Спартаке»: «Не светило, но игрок добротный – таким был и раньше»

Александр Кожевников прокомментировал возвращение Джоуи Кина в «Спартак».

Вчера защитник, выступавший за красно-белых с 2022 по 2024 год, подписал с клубом двухлетний контракт.

«Хороший, добротный игрок. Почему нет? Он же уезжал из «Спартака » в НХЛ. Так что хороший, добротный игрок.

Нельзя сказать, конечно, что он светило. Но добротный игрок, и раньше таким был.

Посмотрим, как он будет себя проявлять», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.