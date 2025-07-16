Экс-вратарь «Динамо» Бережной подпишет контракт с «Чикаго» на 2 года (Артур Хайруллин)
Станислав Бережной подпишет контракт с «Чикаго» на два года.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Ранее стало известно, что 22-летний голкипер расторг соглашение с «Динамо» и уедет в Северную Америку.
В минувшем сезоне Бережной провел 35 матчей в Olimpbet ВХЛ за «Омские Крылья» и «СКА-Неву». В Фонбет чемпионате КХЛ на его счету одна игра за СКА.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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