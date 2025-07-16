Экс-вратарь «Динамо» Бережной подпишет контракт с «Чикаго» на 2 года (Артур Хайруллин)

Станислав Бережной подпишет контракт с «Чикаго» на два года.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Ранее стало известно , что 22-летний голкипер расторг соглашение с «Динамо » и уедет в Северную Америку.

В минувшем сезоне Бережной провел 35 матчей в Olimpbet ВХЛ за «Омские Крылья» и «СКА-Неву». В Фонбет чемпионате КХЛ на его счету одна игра за СКА.