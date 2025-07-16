Артюхин о Мичкове: «Покажет свою лучшую игру в следующем сезоне, я уверен. У Матвея огромный запас – поначалу он притирался к системе «Филадельфии»

Евгений Артюхин считает, что Матвей Мичков отлично сыграет в следующем сезоне.

Минувший чемпионат стал для россиянина дебютным в НХЛ. На его счету 63 (26+37) очка за 80 матчей при полезности «минус 18».

«У Матвея огромный запас, я считаю, что у него все впереди. Поначалу Мичков притирался к системе игры «Филадельфии», но потом начал показывать хоккей, который от него хотят видеть.

В следующем сезоне, я уверен, он покажет свою лучшую игру», – сказал бывший нападающий клубов НХЛ Евгений Артюхин .

Штюцле возглавил рейтинг форвардов до 25 лет по версии сайта НХЛ, Джек Хьюз – 2-й, Бедард – 6-й, Селебрини – 7-й, Мичков – 10-й