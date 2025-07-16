Егор Яковлев: «Магнитогорска не нужно бояться – он очень быстро развивается. Комбинат вкладывается в очистные системы, чтобы экология была на уровне обычного города»

Егор Яковлев оценил качество воздуха в Магнитогорске.

Ранее в «Металлург » перешли уроженцы Москвы Руслан Исхаков и Сергей Толчинский.

– Многие игроки оставались жить в Магнитогорске, не являясь коренными жителями города. Взять того же Сергея Мозякина.

У нас есть все условия для жизни и работы. Город развивается, и очень быстро. И «Парк притяжения» построен, и многое другое в плане благоустройства делается – скверы отремонтированы, ресторанов достаточно, детских центров.

Для жизни максимально хорошие условия. Так что ребята скоро приедут, адаптируются, и все классно будет.

– Людям из других городов и регионов пора перестать ассоциировать Магнитогорск только с металлургическим комбинатом?

– Комбинат – это, конечно, главный объект в нашем городе. Градообразующий. Без него не было бы, наверное, города. Не наверное, а точно. Потому что там половина населения работает.

И хоккейного клуба не было бы, поскольку комбинат – наш основной владелец и спонсор. Но да, это основное.

Однако, он делает максимально для города и клуба. И прежде всего для воздуха, чтобы экология была на уровне обычного среднего города.

Из-за загазованности многое вкладывается в очистные системы, поэтому Магнитогорска ни в коем случае не нужно бояться, – сказал защитник «Металлурга» Егор Яковлев .

Яковлев о бане России: «Сложно смириться – спорт должен быть вне политики. Надеюсь, скоро спортивный принцип будет не только на словах, но и на деле»