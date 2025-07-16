«Авангард» не зарегистрировал контракт с Потуральски из-за превышения потолка зарплат. Клуб планирует разгрузить платежку («Матч ТВ»)

«Авангард» пока не зарегистрировал контракт с Эндрю Потуральски.

Ранее сообщалось , что трансфер 31-летнего форварда задерживается из-за технических моментов.

«Авангард » до сих пор не зарегистрировал контракт Потуральски из‑за потенциального превышения потолка зарплат.

Дело в том, что ЦИБ КХЛ не дает зарегистрировать контракт с игроком, если после его учета зарплатная ведомость команды будет превышать потолок зарплат, который в следующем сезоне будет составлять 900 миллионов рублей.

Стороны давно достигли принципиальной договоренности о сроках и условиях контракта. В ближайшее время омский клуб планирует расчистить платежную ведомость, чтобы иметь возможность зарегистрировать контракт с Потуральски», - заявил источник.

В минувшем сезоне АХЛ Потуральски провел 59 матчей за фарм-клуб «Сан‑Хосе» и набрал 73 (30+43) очка, став лучшим бомбардиром регулярки.

В НХЛ форвард провел 3 матча за «Шаркс» и сделал 1 передачу.