Кожевников о лимите: «В отношении «Куньлуня», «Барыса» нарушен спортивный принцип. 90% любителей спорта голосуют за пять иностранцев – потом опять возвращать»

высказался о нарушении спортивного принципа в по вопросу лимита на легионеров.

Ранее стало известно, что Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.

«Естественно, я хочу, чтобы для всех клубов КХЛ регламент был един. Да, , могут иметь больше легионеров – это неправильно.

Пять было бы достаточно. «Барыс» должен иметь только пять иностранцев, а остальной состав – это казахи? Если по регламенту, то так и должно быть.

В отношении количества легионеров в этих командах нарушен спортивный принцип. Думаю, когда новый лимит вступит в силу, другие клубы начнет раздражать эта ситуация. Сначала это будет в кулуарах, а потом все выйдет наружу. Справедливость – она такая.

Это должно быть общее решение КХЛ, ведь лига и создавалась, чтобы принимать общие решения. Чтобы был регламент, никто не влиял, но у нас сейчас повлияли.

Не знаю, с какими интересами, но кто-то говорит, что это нормально. Посмотрите опрос любителей спорта, где 90% голосуют за пять иностранцев. Потом будем опять возвращать», – сказал двукратный олимпийский чемпион.