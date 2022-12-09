Гендиректор «Салавата» о лимите в КХЛ: «Приказ – не аргумент. Если в администрации президента увидят отражение мнения болельщиков, они подскажут Минспорту решения»

Теги Салават Юлаев ФХР болельщики Алексей Морозов Владимир Путин КХЛ Министерство спорта России лимит на легионеров Политика Ринат Баширов Хоккей

Гендиректор «Салавата Юлаева» высказался об ужесточении лимита на легионеров в КХЛ.

Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.

– По повторам удалений на видеокубе как проходило обсуждение?

– Некоторые с опаской за своих болельщиков высказались. Будем пробовать. Будут опросники. Мы выступаем за повторы.

– Какие вопросы были самыми интересными?

– Тот, что был сначала. О трех легионерах в новом приказе Минспорта. Дискуссия по этому поводу, которую обещал Алексей Алексеевич [Морозов], не получилась.

– Планировалось это обсудить сегодня?

– Да, но это звенья одной цепи. Приказ вышел до сегодняшнего заседания. Когда коллеги говорят, что Минспорта это сделало и деваться некуда, это незнание российской административной структуры.

Минфин и ФХР – уважаемые организации, но в структуре власти они не первого и даже не второго порядка. Есть дискуссия от клубов о том, что этого делать не надо, надо ее поднимать.

Есть орган, который смотрит на это с другой стороны. Речь об администрации президента, самом главе государства. Если они увидят, что клубы отражают мнения болельщиков, и это мнение иное, то они подскажут Министерству спорта, какие решения надо принять. К сожалению, лига этим не воспользовалась.

– Кто-то из руководителей клубов может поддержать ужесточение лимита?

– Конечно. Отсутствие дискуссии подтверждает это. Все все, как обычно, поняли. И спорить бесполезно. Но то, что приказ Минспорта зарегистрирован в Минюсте, – для меня не особый аргумент. Я понимаю, кто принимает решение. Если есть настоящая дискуссия, то политические органы посмотрят на этот вопрос.

Если бы лига направила свое мнение в адрес администрации или президента, было бы соответствующее поручение и дискуссия, где Минспорта, федерация и мы заявили бы о своих аргументах. Пока дискуссия остановилась на зарегистрированном приказе и телеграм-каналах.

Лига так развиваться не должна. Считаю, что мы должны более последовательно отстаивать свою точку зрения, – сказал Ринат Баширов после заседания совета директоров КХЛ.

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