Гендиректор «Салавата» о лимите в КХЛ: «Приказ – не аргумент. Если в администрации президента увидят отражение мнения болельщиков, они подскажут Минспорту решения»

Гендиректор высказался об ужесточении лимита на легионеров в КХЛ.

Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.

– По повторам удалений на видеокубе как проходило обсуждение?

– Некоторые с опаской за своих болельщиков высказались. Будем пробовать. Будут опросники. Мы выступаем за повторы.

– Какие вопросы были самыми интересными?

– Тот, что был сначала. О трех легионерах в новом приказе Минспорта. Дискуссия по этому поводу, которую обещал Алексей Алексеевич [Морозов], не получилась.

– Планировалось это обсудить сегодня?

– Да, но это звенья одной цепи. Приказ вышел до сегодняшнего заседания. Когда коллеги говорят, что Минспорта это сделало и деваться некуда, это незнание российской административной структуры.

Минфин и – уважаемые организации, но в структуре власти они не первого и даже не второго порядка. Есть дискуссия от клубов о том, что этого делать не надо, надо ее поднимать.

Есть орган, который смотрит на это с другой стороны. Речь об администрации президента, самом главе государства. Если они увидят, что клубы отражают мнения болельщиков, и это мнение иное, то они подскажут Министерству спорта, какие решения надо принять. К сожалению, лига этим не воспользовалась.

– Кто-то из руководителей клубов может поддержать ужесточение лимита?

– Конечно. Отсутствие дискуссии подтверждает это. Все все, как обычно, поняли. И спорить бесполезно. Но то, что приказ Минспорта зарегистрирован в Минюсте, – для меня не особый аргумент. Я понимаю, кто принимает решение. Если есть настоящая дискуссия, то политические органы посмотрят на этот вопрос.

Если бы лига направила свое мнение в адрес администрации или президента, было бы соответствующее поручение и дискуссия, где Минспорта, федерация и мы заявили бы о своих аргументах. Пока дискуссия остановилась на зарегистрированном приказе и телеграм-каналах.

Лига так развиваться не должна. Считаю, что мы должны более последовательно отстаивать свою точку зрения, – сказал Ринат Баширов после заседания совета директоров КХЛ.