Гендиректор «Салавата» о лимите в КХЛ: «Приказ – не аргумент. Если в администрации президента увидят отражение мнения болельщиков, они подскажут Минспорту решения»
Гендиректор «Салавата Юлаева» высказался об ужесточении лимита на легионеров в КХЛ.
Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.
– По повторам удалений на видеокубе как проходило обсуждение?
– Некоторые с опаской за своих болельщиков высказались. Будем пробовать. Будут опросники. Мы выступаем за повторы.
– Какие вопросы были самыми интересными?
– Тот, что был сначала. О трех легионерах в новом приказе Минспорта. Дискуссия по этому поводу, которую обещал Алексей Алексеевич [Морозов], не получилась.
– Планировалось это обсудить сегодня?
– Да, но это звенья одной цепи. Приказ вышел до сегодняшнего заседания. Когда коллеги говорят, что Минспорта это сделало и деваться некуда, это незнание российской административной структуры.
Минфин и ФХР – уважаемые организации, но в структуре власти они не первого и даже не второго порядка. Есть дискуссия от клубов о том, что этого делать не надо, надо ее поднимать.
Есть орган, который смотрит на это с другой стороны. Речь об администрации президента, самом главе государства. Если они увидят, что клубы отражают мнения болельщиков, и это мнение иное, то они подскажут Министерству спорта, какие решения надо принять. К сожалению, лига этим не воспользовалась.
– Кто-то из руководителей клубов может поддержать ужесточение лимита?
– Конечно. Отсутствие дискуссии подтверждает это. Все все, как обычно, поняли. И спорить бесполезно. Но то, что приказ Минспорта зарегистрирован в Минюсте, – для меня не особый аргумент. Я понимаю, кто принимает решение. Если есть настоящая дискуссия, то политические органы посмотрят на этот вопрос.
Если бы лига направила свое мнение в адрес администрации или президента, было бы соответствующее поручение и дискуссия, где Минспорта, федерация и мы заявили бы о своих аргументах. Пока дискуссия остановилась на зарегистрированном приказе и телеграм-каналах.
Лига так развиваться не должна. Считаю, что мы должны более последовательно отстаивать свою точку зрения, – сказал Ринат Баширов после заседания совета директоров КХЛ.
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