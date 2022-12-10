Дементьев об ужесточении лимита: «Плюсов намного больше. У россиян нет возможности играть в Европе. Это своего рода ответ»

назвал доводы в пользу ужесточения лимита на легионеров в КХЛ.

Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.

«Я считаю, что лимит – это правильное решение.

Потому что тот уровень хоккеистов, которые приезжают к нам, по большей части под большим вопросом – насколько они лучше наших хоккеистов. Плюсов от лимита намного больше.

У нас будет достаточно молодых игроков, которые будут конкурентоспособны играть на этом рынке. Не вижу никакой трагедии в том, что к нам не будут приезжать какое-то количество иностранцев.

Мы способны сами восполнить на своем рынке достаточное количество игроков при том, что на сегодняшний день у российских игроков нет возможности играть в Европе, поэтому это своего рода такой ответ», – сказал хоккейный агент.

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