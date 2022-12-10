Федоров про ужесточение лимита: «Мы не там смотрим. Надо работать в другой области, о ней идет речь только во вторую‑третью очередь»

поделился мнением касательно ужесточения лимита на легионеров в .

Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.

– Много здесь говорят про новый лимит.

– У меня два слова: не там смотрим.

– Можете пояснить?

– Многие высказывающиеся по поводу лимита рассказали, что у нас все есть.

Дворцы, тренеры, много талантливой молодежи. И всего остального, чтобы наши игроки росли. Лимит тут ни при чем. Мы просто не там смотрим.

– Что делать?

– Надо работать в совершенно другой области. О ней идет речь, но только во вторую‑третью очередь. Совершенно нет разницы, какой будет лимит – два, три, пять, десять. Без разницы.

– Надо работать с молодежью?

– Да, нужна работа с ребятами, нужен тренировочный процесс.

У нас достаточно катков, достаточно возможностей, есть форма, есть отличные коньки, клюшки и так далее. Поэтому, опять, два слова – мы не там смотрим, – заявил главный тренер .

КХЛ нагнули: Минспорт утвердил лимит в 3 легионера. Конкуренция станет меньше, а разрыв между бедными и богатыми – больше